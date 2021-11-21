Россельхознадзор уничтожил 165 килограммов санкционных сыров в Москве

Россельхознадзор изъял и уничтожил на территории оптово-розничного центра «Бухта» в Москве 165 килограммов санкционных сыров. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

В результате проверки была выявлена и изъята из запрещенная для ввоза на территорию России продукция.

В сообщении отмечается, что сыры из Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Франции и Финляндии уничтожили «механическим способом на площадке для твердых бытовых отходов на территории рынка».

В июне сообщалось, что в отечественных магазинах россиянам чаще всего не хватает экзотических фруктов, итальянских соусов и необычных снеков. В том числе опрошенные оказались недовольны нехваткой острых мексиканских приправ, европейских сыров и морепродуктов.

Продуктовое эмбарго в России действует с 2014 года, оно стало ответом на санкции западных стран после присоединения Крыма. По оценкам Национального рейтингового агентства (НРА), программа импортозамещения, которая стала ответом на противостояние, провалилась по большинству целевых показателей. Например, вместо падения импорта овощей на 70,3 процента он упал только на 27 процентов.