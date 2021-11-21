Россиянам раскрыли способ определить пальмовое масло в сыре

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев раскрыл россиянам способ определить пальмовое масло в сыре. Он рассказал агентству «Прайм», что наличие пальмового масла можно определить с помощью цены.

По словам шеф-повара, тактильно, на вид или на вкус определить наличие любого растительного масла в сыре очень сложно из-за вкусовых добавок. Он призвал ориентироваться на цену, так как в относительно недорогих сортах чаще могут быть добавки.

Кроме того, при нарезании полутвердый сыр с пальмовым маслом может ломаться и крошиться. Специалист посоветовал оставить кусочек сыра при комнатной температуре. Через некоторое время натуральный сыр засохнет, а на продукте с добавками выступят капельки масла. Однако такие признаки возможны и при нарушении технологии производства, добавил он.

Также он напомнил, что сыром может называться только продукт из молока. «Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока», — пояснил специалист. Матвеев добавил, что дорогие сыры, сыры с плесенью, камамбер или бри в 99 процентах случаев сделаны из молока и практически не подделываются.

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