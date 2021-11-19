Россиянам назвали лучшее шампанское на Новый год

Преподаватель Школы вина Мережко: лучшее шампанское продают в диапазоне до 3 тысяч рублей

Преподаватель Школы вина «Энотрия» и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко рассказал россиянам, как правильно выбрать лучшее шампанское на Новый год. Для этого необходимо учитывать некоторые факторы, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в суперэконом-сегменте в ценовом диапазоне до 300 рублей продают не игристое вино, а шипучие винные напитки, которые называют на итальянский манер. Согласно российскому законодательству, такие товары маркируют и указывают на них надпись «Продукция не является вином». В диапазоне до 800 рублей Мережко призвал обратить внимание на игристые вина из России.

«Они будут сделаны, как правило, резервуарным способом, из разных сортов винограда, будут белыми или розовыми, произведенными, чаще всего, крупными предприятиями», — объяснил специалист. При этом «Российское шампанское» попадает в ценовую категорию от 800 до полутора тысяч рублей.

В производстве «Российского шампанского» используют сырье из винограда, выращенного в России. В этом ценовом диапазоне также встречается игристое из Испании, Италии, Португалии и Новой Зеландии.

До 3000 рублей можно приобрести лучшие российские шампанские, уверен эксперт. Кроме того, в этой категории стоит рассмотреть просекко, каву, франчакорту из Ломбардии и французские креманы. Игристые вина стоимостью выше трех тысяч рублей обладают происхождением из Шампани, заключил специалист.

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