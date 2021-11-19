Специалисты назвали лучший сорт российского пива

Пивные эксперты назвали лучший, на их взгляд, массовый сорт пива, производящийся в России. Свое мнение специалисты высказали в рамках материала «Ленты.ру» о восстановлении старинных рецептов пива.

По мнению исследователя истории российского и советского пивоварения Павла Егорова, пильзенский сорт пива, производимый на заводе Московской пивоваренной компании, ничем не уступает чешскому оригиналу. «Их пильзенское практически не уступает чешскому. Если его сравнивать с чешскими сортами, то оно даже выиграет, потому что посвежее», — сказал Егоров.

Председатель Вятского пивного клуба Дмитрий Жезлов также отдал предпочтение пильзенскому пиву Московской пивоваренной компании. «Это пиво — просто образцовый пилс и совершенно заслуженно собирает многочисленные награды на международных конкурсах», — считает специалист.

Ранее Дмитрий Жезлов рассказал, чем современное российское пиво отличается от советского. По его мнению, современные технологии и сырье позволяют производить намного более качественный и вкусный напиток.