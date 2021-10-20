Футбольный болельщик за раз донес 48 стаканов пива и прослыл героем

В Нидерландах 23-летний болельщик футбольного клуба «Твенте» Кристиан Ретгеринг за раз донес 48 стаканов пива и не пролил ни капли. Об этом сообщает Daily Mail.

17 октября Ретгеринг пришел с друзьями на игру футбольных клубов «Твенте» и «Виллем II», которая проходила в рамках чемпионата Нидерландов. «Я всегда хожу на игру с компанией друзей, и каждый раз один из нас должен принести пиво», — рассказал голландец. В воскресенье была его очередь приносить пиво, и он успешно справился с задачей.

Болельщик объяснил, что ему не хотелось постоянно ходить к бару, поэтому он решил донести все 48 порций за раз. Фотографии и видео с Ретгерингом разлетелись по сети — он прослыл настоящим героем и получил множество восторженных комментариев.

По словам голландца, 48 стаканов — не рекорд, однажды его друг за раз доставил на трибуну 50 порций пива.

Матч завершился со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании за сутки выпил в 51 пабе и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В каждом пабе он был обязан выпить как минимум 125 миллилитров любого напитка.