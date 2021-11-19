Специалист сравнил советское пиво с современным российским

Специалист по пиву и глава Вятского пивного клуба Дмитрий Жезлов рассказал, чем отличается современное российское пиво от советского. Свое мнение эксперт высказал в рамках материала «Ленты.ру» о восстановлении исторических сортов пива.

Исследователь пива и пивовар-экспериментатор считает, что советское пиво было намного хуже в сравнении с современным. Это касается и вкуса, и качества напитка. Он уверен, что в легендах о замечательном советском пиве нет ни слова правды.

«Я застал “то самое пиво из СССР”, как-никак осознанно начал употреблять пиво в начале 80-х годов и вполне категорично смею заявить, что оно было хуже нынешнего», — сказал Жезлов.

Он отметил, что со времен СССР пивоварение сделало большой шаг вперед, а современные технологии, сырье и санитарно-гигиенические условия на производствах позволяют варить хмельной напиток намного более высокого качества и насыщенного вкуса.

Ранее пивной историк и блогер Павел Егоров рассказал об единственном традиционном русском сорте пива, который сегодня может попробовать каждый. По его мнению, это квас, который продается в каждом магазине.