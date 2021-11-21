Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах в связи с тем, что Вильнюс одобрил открытие представительства Тайваня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.

В заявлении ведомства уточняется, что, несмотря на решительные протесты со стороны Китая, Литва одобрила создание тайваньской администрацией так называемого «представительства Тайваня в Литве».

«Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах», — добавили в МИД.

В начале октября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны перенести свои производства из Китая из-за его агрессивной внешнеполитической риторики и сосредоточить их в странах с «западным мышлением».

Отношения Литвы и Китая обострились в августе, когда литовские власти дали официальное согласие на открытие представительства Тайваня. Пекин выразил решительный протест против подобного шага, отозвал своего посла из Вильнюса и обратился к литовской стороне с просьбой отозвать своего представителя из КНР, что Вильнюс и сделал 3 сентября. В Литве заявили о намерении развивать «взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского союза и остального мира».

Тайвань, в котором проживает около 23 миллионов человек, носит официальное название Китайская Республика и считает себя независимым от КНР. В качестве отдельного независимого государства его официально признали лишь 15 стран мира, причем Литвы среди них пока нет.