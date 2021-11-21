Украина получила первую партию импортного угля из США

ДТЭК получила первую из семи партий импортного угля по контракту с США и Колумбией

На Украину прибыл первый из семи кораблей с углем в рамках контрактов, заключенных частной компанией ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания), принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Отмечается, что в порт «Южный» в Одесской области прибыло судно класса «Панамакс». Отмечается, что уголь предназначен для государственных нужд ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объем первой партии составил 60,5 тысяч тонн.

В ДТЭК сообщили, что на сегодняшний день компания заключила договоры с международными партнерами о поставках семи судовых партий угля. Пять из них будут импортированы из США, еще две — из Колумбии.

«Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн, в итоге суммарный объем поставок — почти 470 тысяч тонн», отметили в компании. При этом, ожидается, что все партии поступят на Украину с ноября 2021 года по январь 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре — в декабре и одна — в январе.

В копании подчеркнули, что импорт угля является временной мерой для покрытия дефицита топлива, а использование угля, добытого на территории Украины, остается в приоритете.

О том, что Украина собирается импортировать американский уголь, стало известно 10 ноября. Об этом рассказал первый заместитель главы Минэнерго республики Юрий Власенко. При этом, у закупать уголь у «сепаратистов», в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) президент Украины Владимир Зеленский отказался.

