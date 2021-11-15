Президент Украины Владимир Зеленский отказался закупать уголь у «сепаратистов», в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы», — заявил глава государства.
Зеленский добавил, что Киев не будет платить тем, кто не признает независимость Украины.
Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь сообщила, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из самопровозглашенных республик Донбасса на коммерческой основе.