Президент Украины Зеленский: Киев не покупает уголь в ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский отказался закупать уголь у «сепаратистов», в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

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«Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это осуждают. Хотя, как по мне, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы», — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Киев не будет платить тем, кто не признает независимость Украины.

Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР Мария Ковшарь сообщила, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из самопровозглашенных республик Донбасса на коммерческой основе.

