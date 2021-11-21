В Совбезе заявили о росте украинских провокаций в Азовском и Черном морях

Риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении в Азовском и Черном морях в последнее время возросли. Такую оценку дал заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин в своем интервью для «Российской газеты».

Он отметил, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. «Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников. В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе», — заявил Гребенкин.

Он также объяснил неснижающийся уровень угроз провокаций увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи пограничного пространства России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Киев в попытке решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем. Официальный представитель Кремля заявил, что «истерика» вокруг подобных опасений нагнетается искусственно, и отметил, что украинское руководство, вероятно, пытается таким образом выйти на вооруженное решение ситуации в Донбассе.