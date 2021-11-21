Антимасочники поругались с полицией и потерялись по дороге в спецприемник

В Екатеринбурге двух противников масочного режима и системы QR-кодов арестовали за неповиновение полиции. Россияне оккупировали торговый центр «Гранат» на улице Амундсена. Их увезли в изолятор прямо из зала суда, но потеряли по дороге, сообщает местный портал E1.RU.

Андрея Подкидышева и Леонида Привалова осудили по статье 19.3 КоАП («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и приговорили к 12 суткам заключения. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд еще 19 ноября.

Однако в спецприемнике Екатеринбурга для антимасочников не нашлось места, и потому их отправили в отделение другого города — Первоуральска. Местный правозащитник Сергей Зыков рассказал E1.RU, что Подкидышева и Привалова и вовсе не привозили в первоуральский изолятор. Позже его сотрудники признались, что осужденные все-таки находятся у них.

В начале ноября в Екатеринбурге охранник ТЦ «Кит» повздорил с посетительницей торгового центра, поскольку ему показалось, что ее справка о вакцинации является ненастоящей, после чего избил ее. По словам россиянки, мужчина выволок ее из помещения и упер в столб, а когда прохожие бросились защищать женщину, он перекинул ее через себя, прижал коленом к земле и стал держать. Окружающие вызвали полицию.