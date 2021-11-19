На памятной десятирублевой монете появится изображение нового города

Банк России выпустит новую памятную монету из серии «Города трудовой доблести» с изображением города Боровичи (Новгородская область). Об этом сообщает портал 53news.ru.

На переднем плане обратной стороны десятирублевой монеты будет рельеф, посвященный памятному-знаку в честь города-госпиталя. На заднем фоне расположено изображение арочного моста Белелюбского через реку Мсту.

Тираж такой монеты составит один миллион экземпляров. Ее планируется изготовить из стали с латунным гальваническим покрытием обычного качества чеканки.

Отмечается, что в серию «Города трудовой доблести» вошли монеты с изображением четырех российских городов — Боровичи, Екатеринбург, Омск и Иваново.

Ранее в августе при раскопках Велико Новгороде археологи обнаружили подвал палаты архиепископа Василия Калики XII-XIII века со старинными монетам, звеньями паникадила (осветительный прибор) и перстнем со львом. По словам экспертов, находки относятся к периоду Средневековья.