На месте омского острога нашли спрятанный древним богачом клад

В Омске во время изыскательных работ археологи неожиданно нашли кожаный кошелек с бронзовыми монетами XVIII века. Предполагается, что небольшой клад спрятал в столбовую яму древний богач. Об этом сообщается на портале правительства региона.

В какой-то момент в одном из раскопов, когда специалисты исследовали остатки крепостных бревен, стали видны коллекционные монеты, лежавшие в форме «спекшегося цилиндра». Археологи выяснили, что это десятикопеечные монеты времен Екатерины II, изготовленные на Колыванском монетном дворе. Ученых поразила сохранность находок. Примерная датировка изделий — 1771-1781 годы.

На эти деньги, как считают исследователи, можно было приобрести «множество ценных вещей», что позволяет сделать вывод, что владеющий ими человек был очень обеспеченным и богатым жителем города.

Уточняется, что для археологов такая находка стала «фактически сюрпризом». «Бронзовые деньги, кто-то оставил этот клад в остроге», — заявил специалист в беседе с местным изданием БК55.

В начале июля в центре города велись раскопки на месте каторжного острога крепости, где с 1850-го по 1854 год находился в ссылке писатель Федор Достоевский. Главной задачей было выяснить границы постройки, чтобы позднее объект смогли внести в реестр охраняемых.

В октябре в Омске в ходе торжественной церемонии также открыли памятный знак, который был создан к 200-летию со дня рождения писателя. Его спроектировал местный скульптор Александр Капралов.

Ранее также стало известно, что в крепости открылась экспозиция, посвященная сибирской каторге писателя. Ее посетителей одевают в робы заключенных.