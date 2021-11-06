Охранник ТЦ избил россиянку из-за справки о вакцинации

В Екатеринбурге охранник ТЦ «Кит» повздорил с посетительницей торгового центра, поскольку ему показалось, что ее справка о вакцинации является ненастоящей, после чего избил ее, сообщает портал Е1.

«Я подхожу к охране и показываю справки, которые мне дали при вакцинации в торговом центре. Первый из охранников сказал, что они не могут пропустить по этим справкам, потому что такие можно самому на принтере напечатать. Второй охранник начал огрызаться, мол, ты сама их напечатала, и даже я знаю, что на справке нужна синяя печать, а ты тупая, раз взяла справки о прививке. Ну, я и дала ему файликом с бумагами по лицу», — рассказала потерпевшая.

После этого, по словам россиянки, мужчина выволок ее из помещения и упер в столб, а когда прохожие бросились защищать женщину, он перекинул ее через себя, прижал коленом к земле и стал держать. После этого окружающие вызвали полицию. Екатеринбурженка получила сотрясение мозга, синяк на колене и написала на охранника заявление в полицию, который, в свою очередь, также написал заявление на женщину за то, что она его ударила.

Ранее стало известно, что во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром из-за сережки в ухе и выгнал его из автобуса. По имеющейся информации водитель подошел к двум вошедшим в салон автобуса мужчинам, у одного из которых была сережка в ухе, а у другого — длинные волосы, начал их оскорблять и обвинять в гомосексуализме.