Водитель подрался с пассажиром из-за сережки в ухе и выгнал его из автобуса

Mash: во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром и выгнал его из автобуса

Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажиром из-за сережки в ухе и выгнал его из автобуса. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, в салон автобуса зашли двое мужчин. Водителю не понравился их внешний вид — у одного была сережка в ухе, а у другого — длинные волосы. Тогда он подошел к пассажирам и начал их оскорблять, обвинять в гомосексуализме.

Ранее в Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса из-за конкуренции за пассажиров. Конфликт произошел 8 октября в районе делового центра «Навигатор». Водитель автобуса №11 через открытое окно нанес удар в лицо коллеге, который соблюдал график движения. Пострадавшего госпитализировали. На место происшествия также прибыли сотрудники правоохранительных органов.