Водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров

В Саратове водитель автобуса избил водителя троллейбуса из-за конкуренции за пассажиров. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Конфликт произошел 8 октября в районе делового центра «Навигатор». Водитель автобуса №11 через открытое окно нанес удар в лицо коллеге, который соблюдал график движения. Пострадавшего госпитализировали. На место происшествия также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как объяснили в «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ), маршрут автобуса №11 на 80 процентов дублирует схему движения троллейбуса №5, в связи с чем сотрудники частных предприятий считают городской электрический транспорт конкурентами. По факту произошедшего руководство СГЭТ обратилось с заявлением в полицию.

Ранее в Красноярском крае таксист избил другого водителя, помочился на его автомобиль и плюнул в салон. На опубликованных в сети кадрах видно, как таксисты пытаются выехать со двора. Они не поделили дорогу, из-за чего мужчина, управлявший красной машиной, напал на водителя синего автомобиля.