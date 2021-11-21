Сальма Хайек получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек получила собственную именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом пишет журнал People.

Отмечается, что на торжественной церемонии присутствовали актер Адам Сэндлер, а также коллеги Хайек по новой картине от Marvel «Вечные» — режиссер Хлоя Чжао и исполнитель одной из главных ролей в супергеройском фильме Кумэйл Нанджиани.

«Будьте лучшим во всем, что вы делаете. Старайтесь быть лучше. Старайтесь находить радость в том, что вы делаете. Работайте усердно. Готовьтесь. Плевать, что кто‑то говорит. Но самое главное, не слушайте себя, когда у вас что‑то не получается», — сказала 55-летняя артистка в своей речи.

На данный момент на счету Сальмы Хайек участие более чем в 30 кинолентах. Она стала первой актрисой мексиканского происхождения, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Фрида» 2002 года выпуска.

