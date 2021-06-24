Сальма Хайек раскрыла причину увеличения груди

Голливудская актриса Сальма Хайек объяснила, почему у нее увеличилась грудь. Артистка приняла участие в ток-шоу Red Table Talk, выпуск опубликован в Facebook.

«Многие говорили, что у меня искусственно увеличена грудь. Я их не виню! Мой бюст раньше был меньше! Так же, как и остальные части моего тела», — поделилась актриса.

Хайек объяснила, что изменения в размере груди были вызваны естественными причинами, такими как набор веса, беременность, кормление грудью и менопауза. Она отметила, что многие не задумываются о трудностях, которые сопутствуют большому размеру бюста. Актриса подчеркнула, что это может вызывать серьезную боль в спине.

В феврале стало известно, что Сальма Хайек снимется в комедийном сериале A Boob's Life («Жизнь груди»), в котором она общается с собственной грудью. Авторы проекта раскроют проблемы сексуальной объективации женщин и связанных с ними стереотипов. Помимо главной роли, Хайек примет участие в сериале как исполнительный продюсер.