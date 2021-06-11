Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в «Доме Гуччи»

Актриса Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок в фильме «Дом Гуччи». Об этом сообщает InCity.

Знаменитость призналась, что пока у нее не получается сбросить набранные килограммы, но она очень хочет сделать это ради своего здоровья. Кроме того, она считает, что все привыкли видеть ее красивой и стройной, из-за чего она сталкивается с давлением и осуждением своего тела.

«Я не считаю себя какой-то горячей штучкой, но думаю, что для своего возраста и образа жизни я выгляжу неплохо. Я обязана этим медитации», — сказала 54-летняя артистка.

По ее словам, медитация помогает людям ощутить легкость в теле, а также исследовать его с помощью дыхания. Хайек начала практиковать дыхательные практики в 30 лет, когда столкнулась с болями в пояснице.

Ранее актриса рассказала, как едва не умерла из-за коронавируса. Она заразилась им в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни.