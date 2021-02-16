Сальма Хайек раскрыла секрет секс-сцены в «Отчаянном» с Бандерасом

Актриса Сальма Хайек раскрыла секрет секс-сцены в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный» с актером Антонио Бандерасом. Она в подробностях рассказала о съемке эротического эпизода в подкасте Armchair Expert.

«Любовной сцены не было в сценарии. Ее потребовала вставить студия, когда увидела химию [между мной и Бандерасом]. И мне она далась очень, очень тяжело», — призналась Хайек.

Актриса добавила, что сцену cнимали с участием всего четырех человек — с ней и Бандерасом на площадке находились только режиссер Роберт Родригес и его тогдашняя жена, продюсер картины Элизабет Авеллан. «Я никогда ничего подобного ранее не делала. И поэтому прямо перед началом съемок я начала хныкать. Я повторяла, что боюсь. В частности, я боялась Антонио. Он вел себя как настоящий джентльмен, и мы до сих пор близкие друзья! Но он был очень... свободным. Для него это как будто вообще не представляло проблем, и меня пугало попросту быть рядом с ним», — рассказала она.

«Мне было так стыдно, что я начала плакать. Они все вели себя отлично, но я никак не отпускала полотенце. И они пытались меня рассмешить, но я начала плакать снова», — вспомнила Хайек. Она чувствовала, что ей трудно вжиться в роль, потому что она не переставала думать о том, что эту сцену увидят ее отец и брат.

«Отчаянный» c Хайек и Бандерасом вышел в 1995 году.