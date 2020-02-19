Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек отреагировала на обвинения в увлечении ботоксом. Звезда ответила на претензии одного из подписчиков в комментариях под последним постом в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала селфи с пляжа. «Слишком много ботокса! Не нужно, Сальма», — возмутился юзер с ником atjfan. «У меня нет ботокса, но спасибо за совет. Как раз думала, что, может, время уже пришло», — написала Хайек.

Остальные пользователи начали отговаривать 53-летнюю знаменитость, заявляя, что она выглядит лучше многих 20-летних. Они отметили, что актриса не нуждается в подобных уколах, так как красива от природы.

В сентябре 2019-го Хайек поделилась откровенной фотографией в бикини в преддверии своего дня рождения. «Да, завтра мне 53. И что?» — написала артистка под постом. В комментариях отметились многие знаменитости, которые поздравили Хайек с праздником и похвалили ее внешний вид. Среди них — музыкант Ленни Кравиц, актер Пирс Броснан, актриса Зои Салдана, певица Thalia и модель Синди Кроуфорд.

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