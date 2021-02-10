Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек пожаловалась на расизм в Голливуде. Об этом сообщает Yahoo News.

54-летняя артистка вспомнила, что в молодости ей пытались внушить, будто ее карьера завершится после 30 лет. «Мне говорили, что мексиканка никогда не добьется успеха, потому что в те времена было невозможно представить, чтобы мексиканка получила главную роль в Голливуде», — рассказала знаменитость.

Она отметила, что и сама почти поверила в это, но не стала сдаваться. «Я хочу, чтобы другие женщины осознали это, потому что даже в 30 лет вы чувствуете давление, в 40 вы чувствуете давление, но позднее цветение — это прекрасно», — заявила Хайек.

Ранее в феврале стало известно, что актриса снимется в новом комедийном сериале A Boob’s Life («Жизнь груди»). Новый проект выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек не только сыграет в нем главную роль, но и выступит исполнительным продюсером.