Сальма Хайек заговорит с собственной грудью в новом комедийном сериале

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снимется в новом комедийном сериале A Boob’s Life («Жизнь груди»). Об этом сообщает Deadline.

По сюжету грудь 40-летней главной героини Лесли заговорит с собственной хозяйкой, которая переживает личный кризис. Уточняется, что шоу раскроет тему того, как воспринимается женское тело в культуре, помешанной на этой части тела. Проект будет создан по мотивам книги Лесли Лер «Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя».

Новый сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек не только исполнит в нем главную роль, но также выступит исполнительным продюсером.

Ранее 54-летняя актриса рассказала, почему так часто публикует откровенные снимки в бикини. Хайек призналась, что для достижения идеального тела ей пришлось усиленно тренироваться в спортзале, поэтому такие фотографии стали для нее символом свободы.