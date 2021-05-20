Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек едва не умерла из-за коронавируса. Об этом она сообщила в интервью Variety.

По словам знаменитости, она заразилась в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. «Мой врач умолял меня отправиться в больницу, потому что мне было очень плохо. Я ответила: "Нет, спасибо, лучше я умру дома"», — вспомнила она.

Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни. После выздоровления артистка быстро утомлялась, однако в апреле этого года вернулась к работе — она играет ясновидящую в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи».

«Это было легко. Это идеальный вариант, чтобы вернуться к работе», — заявила актриса.

Ранее Хайек рассказала о расизме в Голливуде. 54-летняя артистка вспомнила, что в молодости ей пытались внушить, будто ее карьера завершится после 30 лет, так как мексиканка никогда не добьется успеха и не будет утверждена на главную роль.