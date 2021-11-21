В сети вспомнили о меме с бело-золотым платьем из-за новой оптической иллюзии

Дизайнер и пользовательница соцсетей Отелия Кармен (Otelia Carmen) поделилась видео, на котором запечатлела новую зимнюю шапку, и вызвала недоумение у подписчиков. Соответствующая публикация появилась в TikTok.

На кадрах ролика девушка рассказала, что приобрела в магазине аксессуар зеленого цвета. Однако дома Кармен обнаружила, что в действительности головной убор связан из пряжи коричневого оттенка. «Сначала я удивилась: каким образом она стала коричневой? А потом поняла, что все дело в метамерии. Вот почему освещение так важно в дизайне интерьера», — объяснила героиня материала, упомянув процесс, при котором предмет может менять свой цвет в зависимости от оттенка источника света. Затем блогерша рассказала, что цвет шапки менялся даже в разных помещениях ее дома. Так, в гостиной она приобрела красный оттенок, а в спальне — вновь стала коричневой.

Скриншот: видео @oteliacarmen

Ролик Кармен набрал 3,7 миллиона просмотров в TikTok и напомнил другим юзерам о меме, который распространился в интернете в 2015 году. Тогда в соцсетях появилась фотография черно-синего платья, которое многим показалось бело-золотым. Зрительная иллюзия также возникла из-за определенного освещения и обработки снимка.

«Бело-золотое платье снова с нами!», «То есть она одновременно красная, коричневая и зеленая? Где-то я уже это видела», «Это видео обескуражило меня так же, как мем с черно-синим платьем», — высказались комментаторы.

В октябре девушка решила продать платье в сети и рассмешила покупателей оптической иллюзией на фото с товаром. На размещенных снимках героиня позировала в сарафане белого цвета длины мини на тонких бретелях. На одном из кадров она встала спиной к камере и собрала волосы в хвост левой рукой. Таким образом, на фото образовалась иллюзия, будто торчащий сбоку локоть девушки — это ее обнаженная грудь.