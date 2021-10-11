Оптическая иллюзия с голой грудью на фото девушки рассмешила пользователей сети

Девушка решила продать платье в сети и рассмешила покупателей оптической иллюзией на фото с товаром. Соответствующий пост и комментарии пользователей появились в Twitter.

На размещенных снимках девушка позировала в сарафане белого цвета длины мини на тонких бретелях. На одном из кадров она встала спиной к камере и собрала волосы в хвост левой рукой. Таким образом, на фото образовалась иллюзия, будто торчащий сбоку локоть девушки — это ее обнаженная грудь.

Пользователей сети рассмешила публикация. «Ее локоть и правда выглядит как заостренная грудь!», «Я задыхаюсь от смеха», «О боже мой!», «Мне нужно было несколько минут, чтобы понять, что это локоть», «Я в шоке», — писали юзеры.

В сентябре модель с «гигантской грудью» в рекламе белья рассмешила пользователей сети. На размещенном в сети кадре девушка позирует на светлом фоне. Она одета в комплект полупрозрачного нижнего белья белого цвета, состоящего из бюстгальтера и стрингов. На снимке левая грудь модели увеличена и приближена в несколько раз, чтобы крупным планом продемонстрировать покупателям вышивку на изделии в виде обнаженных людей.