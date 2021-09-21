Модель с «гигантской грудью» в рекламе белья рассмешила пользователей сети

Модель с иллюзией гигантской груди на рекламном фото нижнего белья бренда Lounge Underwear рассмешила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в Twitter.

На размещенном в сети кадре девушка позирует на светлом фоне. Она одета в комплект полупрозрачного нижнего белья белого цвета, состоящего из бюстгальтера и стрингов. На снимке левая грудь модели увеличена и приближена в несколько раз, чтобы крупным планом продемонстрировать покупателям вышивку на изделии в виде обнаженных людей.

Покупательница Дженнифер (Jennifer) опубликовала в соцсети скриншот с описанным фото со словами: «Я думала, что у этой девушки действительно такая гигантская грудь, пока не присмотрелась и не увидела, что это приближенный кадр для демонстрации кружева».

Юзеров рассмешило фото бренда, и они принялись шутить в комментариях под постом Дженнифер. «Я была в ступоре, пока не прочитала, что на самом деле происходит на этом кадре», «Я сейчас умру от смеха», «Ну неужели создатели этого фото не заметили, что они сделали?», «На секунду я подумал, что у девушки действительно какое-то заболевание», «Это очень смешно!» — писали они.

Представители бренда Lounge Underwear заметили публикацию Дженнифер и ответили на нее на странице марки в Twitter. «Что ж, одна грудь всегда больше, чем другая», — посмеялись сотрудники.

Ранее в сентябре полная девушка натянула купленные в сети шорты до груди и рассмешила подписчиков. На размещенных в сети кадрах Хизер продемонстрировала новые велосипедные шорты черного цвета с надписями PLT на бедрах. Девушка натянула их до груди и указала на то, что размер обновки оказался чересчур большим.