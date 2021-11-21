Студия «Союзмультфильм» показала первый трейлер перезапуска «Ну, погоди!»

В рамках онлайн-мероприятия Comic Con Russia & ИгроМир 2021 был показан первый трейлер перезапуска советского мультфильма «Ну, погоди!». Ролик также опубликовали на YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

Создатели проекта «Ну, погоди! Каникулы» заявили, что из вредных привычек у Волка будет чрезмерное увлечение видеоиграми, поскольку сейчас нельзя курить и распивать спиртные напитки на экране. По словам представителей «Союзмультфильма», герои не станут прямо разговаривать, но «периодически будут проскальзывать крепкие фразы типа "Ну, погоди!"».

Персонажи подверглись значительной переработке. Кроме того, к уже привычному дуэту Волка и Зайца добавили несколько новых героев. Отмечается, что комментарии к видео на YouTube были отключены.

Премьера мультфильма должна состоятся в декабре этого года. Точной даты релиза на данный момент нет.