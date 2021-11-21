Названа возможная причина смерти Нины Руслановой

РЕН ТВ: актриса Нина Русланова перед смертью десять дней провела в больнице с COVID-19

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова перед смертью последние десять дней провела в больнице с COVID-19, передает РЕН ТВ.

Источники назвали возможную причину смерти знаменитости: недавно у артистки выявили дыхательную недостаточность. Несмотря на это, сначала она не хотела ехать в клинику. 11 ноября Русланова попала в больницу с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

О смерти актрисы сообщили в Союзе кинематографистов в воскресенье, 21 ноября. О том, что Русланова скончалась, заявил также ее коллега Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте. По его словам, звезда «старалась держаться» и сражалась с болезнью до последнего.

Нина Русланова запомнилась зрителям по фильмам «Моя любовь», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Будьте моим мужем», «Собачье сердце» и другим.