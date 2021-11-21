Ученые назвали условие для улучшения качества секса

Американские ученые назвали необходимое условие для того, чтобы улучшить качество секса. Для этого нужно заниматься спортом и танцами. Об этом пишет «Пятый канал».

Исследователи проанализировали обращения своих пациентов и выяснили, что реже на плохой секс жалуются те, кто регулярно занимаются спортом или танцами. При этом важно, чтобы другой партнер также тренировался. Люди с хорошей физической формой были больше удовлетворены своей интимной жизнью, получали больше удовольствия и чаще испытывали оргазм. Специалисты из США женщинам заниматься танго или сальсой, а мужчинам — плаванием.

Ранее китайские ученые из Фуданьского университета в Шанхае установили связь между ношением женщинами обуви на каблуках и оргазмом. Выяснилось, что респондентки, которые чаще ходят на каблуках высотой в три-пять сантиметров и диаметром более трех сантиметров, меньше других страдают от проблем с органами малого таза. При этом чем дольше женщины ходят на таких каблуках, тем лучше у них тонус мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма.