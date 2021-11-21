Украинские власти сравнили с ребенком с гранатой в руках

Украинские власти напоминают «ребенка, в руках которого граната». Об этом журналист Савик Шустер заявил в эфире программы «Свобода слова» на своем YouTube-канале.

По его словам, руководство Украины дошло до полной утраты доверия среди народа и элит. «К чему же это может привести? Только к концу», — отметил Шустер.

Он сравнил власти страны с ребенком с гранатой в руках и обвинил их в нежелании объяснять народу, за что гибнут украинские военнослужащие в Донбассе. «Кого они защищают? Вас? Так вас защищать не надо. Вас защищает соседнее государство», — подчеркнул журналист.

Ранее родственники погибших активистов Евромайдана обвинили президента Украины Владимира Зеленского в предательстве. Во время его визита к мемориалу на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве толпа проводила главу государства криками «позор» и «малоросс».