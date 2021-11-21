Друга брата Нурмагомедова отправили в СИЗО

Советский районный суд Махачкалы арестовал на полтора месяца Камала Идрисова, друга российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Его отправят в СИЗО за наезд на полицейского возле аэропорта в столице Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

В суде отметили, что инкриминируемое Идрисову правонарушение оценивается как тяжкое. «Суд (...) пришел к выводу о наличии оснований применения в отношении обвиняемого более строгой меры пресечения и вынес постановление о заключении Идрисова К.Х. под арест на срок 1 месяц 20 суток, до 11 января 2022 года, взяв его под стражу в зале судебного заседания», — передает агентство.