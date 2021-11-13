Адвокат брата Нурмагомедова назвал наезд на полицейского случайностью

Адвокат двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана раскрыл подробности ДТП с полицейским, передает РЕН ТВ.

По словам юриста, который не стал называть имени, Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов, которых подозревают в наезде на сотрудника полиции Алексея Назарова, командированного из Нижнего Новгорода, были уставшими. Когда их остановил сотрудник ДПС, в машине играло радио. «Полицейский, это видно на видео, попросил их отъехать... Ну они и отъехали вот так вот неудачно», — объяснил эксперт маневр.

По словам стороны защиты, журналисты раздули из случившегося «непонятно что». Он уточнил, что за рулем Toyota Camry находился Идрисов. «Он же не идиот, чтобы специально сбивать полицейского. Это произошло случайно», — оправдал поступок адвокат.

Нурмагомедова и его друга задержали в аэропорту Шереметьево. 23-летние спортсмены вылетели в Москву после того, как в Каспийске сбили полицейского. Молодых людей попытались остановить на КПП, но те продолжили движение и сбили человека. 12 ноября задержанных под конвоем отправили в Дагестан.