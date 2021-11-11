Задержанного в Москве брата Нурмагомедова не смогли отправить в Дагестан

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова, против которого возбуждено уголовное дело после того, как автомобиль, в котором он находился, сбил сотрудника полиции, не смогли отправить из Москвы в Дагестан, где произошел инцидент. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двоюродного брата бойца UFC Хабиба Нурмагомедова отправят в СИЗО в подмосковных Химках из-за того, что приказ о доставке его под конвоем в Дагестан составили неправильно. Вместе с ним в изолятор отправят его приятеля Камала Идрисова, который, предположительно, был за рулем автомобиля.

Ранее Следственный комитет (СК) завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Автомобиль, в котором находился Нурмагомедов, совершил наезд на сотрудника полиции у КПП около аэропорта в Каспийске. Спортсмена задержали уже в Москве.

На записи, опубликованной в интернете, видно, как водитель Toyota Camry пробивается к аэропорту в Каспийске. Проигнорировав требования сотрудника полиции остановиться, он сдал назад и объехал его, задев крылом другого полицейского.