В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова

Baza: Усман Нурмагомедов задержан в Москве, его подозревают в наезде на полицейского

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов задержан в Москве. Об этом сообщает издание Baza.

По информации источника, спортсмен, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, подозревается в наезде на сотрудника полиции в аэропорту Махачкалы. После случившегося спортсмен вместе с другом Камалом Идрисовым, находившимся с ним в машине во время инцидента, вылетел в Москву. Их задержали в аэропорту Шереметьево.

Последний бой Усман Нурмагомедов провел 23 октября в рамках турнира Bellatot 269 в Москве. Спортсмен досрочно победил представителя Финляндии Патрика Пиетилу.

Всего в активе 23-летнего спортсмена 14 боев на профессиональном уровне. Он выиграл все 14 поединков, 12 из них завершились досрочно.