Брат Нурмагомедова одержал третью победу в Bellator подряд

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов победил финна Патрика Пиетилу на турнире Bellator 269. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в легкой весовой категории прошел в субботу, 23 октября, в Москве. Бой завершился в концовке первого раунда. 23-летний россиянин успешно провел удушающий прием.

Для Усмана Нурмагомедова победа стала третьей подряд в Bellator. Первый бой в промоушене он провел в апреле этого года.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На счету Усмана Нурмагомедова 14 побед в 14 поединках. 12 из них он завершил досрочно.

