Стали известны подробности наезда машины с братом Нурмагомедова на полицейского

Издание Baza в своем Telegram-канале сообщает подробности задержания российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова.

Как стало известно, машина, в которой находился спортсмен, сбила полицейского, командированного из Нижнего Новгорода. По одной из версий, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и его друг опаздывали на рейс и по этой причине проигнорировали требование сотрудника полиции остановить автомобиль.

Ранее стало известно, что в Москве в аэропорту Шереметьево полиция задержала Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова. Их подозревают в наезде на сотрудника правоохранительных органов в Махачкале.

Последний поединок Усман Нурмагомедов провел 23 октября в рамках ивента Bellator 269 в Москве. Он одержал досрочную победу над Патриком Пиетилу из Финляндии.

Всего в активе 23-летнего спортсмена 14 боев на профессиональном уровне. Он выиграл все 14 поединков, 12 из них завершились досрочно.