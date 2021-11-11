СК завел уголовное дело на брата Нурмагомедова

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело в отношении российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Автомобиль, в котором находился Нурмагомедов, совершил наезд на сотрудника полиции у КПП около аэропорта в Каспийске. Спортсмена задержали уже в Москве.

Задержанный — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Усман Нурмагомедов представляет другой американский промоушен — Bellator.

Telegram-канал Mash опубликовал видео инцидента. На нем видно, как водитель Toyota Camri пробивается к аэропорту в Каспийске. Проигнорировав требования сотрудника полиции остановиться, он возобновил движение и задел другого представителя правоохранительных органов, пришедшего на подмогу.