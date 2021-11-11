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Появилось видео наезда на полицейского машины с братом Нурмагомедова

Mash опубликовал видео с наездом Toyota Camry с Усманом Нурмагомедовым на полицейского
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В сети появилось видео инцидента с участием автомобиля российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова в Махачкале. Оно доступно в Telegram-канале Mash.

На ролике видно, что водитель Toyota Camry проигнорировал требование сотрудника полиции остановиться, сдал назад и объехал его. В этот момент еще один сотрудник правоохранительных органов выбежал на дорогу. Именно его машина зацепила передним крылом.

О наезде автомобиля, в котором был Усман Нурмагомедов, на полицейского стало известно ранее 11 ноября. Спортсмена задержали в Москве, в аэропорту Шереметьево.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Сам Усман выступает в американском промоушене Bellator. В частности, он принял участие в первом турнире организации в Москве. 23 октября он одержал победу над Патриком Пиетила.

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