Полицейского госпитализировали после наезда машины с братом Нурмагомедова

Стало известно о состоянии здоровья полицейского, которого сбила машина с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Усманом Нурмагомедовым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавший полицейский госпитализирован с ушибами средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором находился двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова и его товарищ Камал Идрисов, совершил наезд на полицейского у КПП в аэропорту Каспийска. Мужчин задержали уже в московском аэропорту Шереметьево.

Усман Нурмагомедов известен по выступлениям в Bellator. В частности, он принял участие в первом турнире организации в Москве. 23 октября он одержал победу над Патриком Пиетила из Финляндии.