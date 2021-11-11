Адвокат рассказал о наказании для брата Нурмагомедова за наезд на полицейского

Добровинский: за наезд на полицейского Усману Нурмагомедову может грозить пожизненный срок

Наезд российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова на полицейского могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил адвокат Александр Добровинский.

По его словам, если будет установлено, что полицейского сбили намеренно, то такое преступление может грозить Нурмагомедову пожизненным лишением свободы.

«В любом случае наказание зависит от тяжести вреда, нанесенного сотруднику ГИБДД», — пояснил юрист.

Ранее стало известно о возбуждении против Усмана Нурмагомедова дела по статье 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

На записи, публикованной в интернете, видно, как водитель Toyota Camry пробивается к аэропорту в Каспийске. Проигнорировав требования сотрудника полиции остановиться, он сдал назад и объехал его, задев крылом другого полицейского.

В Москве Нурмагомедова задержали.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).