Бывший чемпион UFC вспомнил об отказе Нурмагомедова от боя с ним

Бывший чемпион UFC Жозе Алду заявил, что Нурмагомедов отказался от боя с ним в 2016-м

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Жозе Алду утверждает, что в 2016 году мог подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

35-летний бразилец еще в 2016 году говорил об отказе одного бойца от поединка с ним. Тогда Алду не назвал имени спортсмена. Теперь он утверждает, что этим бойцом был Нурмагомедов.

«Мне позвонил мой тренер Деде и рассказал о предложении Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подраться с ним, и я согласился. Тогда я был чемпионом в полулегком весе. Нурмагомедов же отказался от боя. Решил, что это не лучшая идея», — заявил Алду.

Нурмагомедов завершил выступления в MMA. В последнем поединке осенью 2020-го он одержал победу над Джастином Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В июле 2020-го Жозе Алду уступил россиянину Петру Яну в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. После этого бразилец одержал две победы подряд.