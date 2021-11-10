Нурмагомедов показал подготовку к последнему бою в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram показал подготовку к поединку против американца Джастина Гейджи.

На видео спортсмен общается с подписчиками после изнурительной тренировки. «Вот так я готовился к последнему бою, зная, что это мой последний бой, я выжимал максимум», — подписал пост Нурмагомедов.

6 сентября дагестанский боец назвал гонорар за первый в карьере профессиональный поединок в MMA. За победу в дебютном бою Нурмагомедов заработал две тысячи долларов.

Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. Россиянин добился побед в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи. После схватки с последним Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Победа над Гейджи принесла ему первое место в списке лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Всего на его счету 29 побед в 29 поединках.