Гейджи посчитал поражение от Нурмагомедова позором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи признался, что считает позорным поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом он написал в Instagram.

Публикация появилась после успеха Гейджи в октагоне Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC): он победил решением судей соотечественника Майкла Чэндлера. «Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что иду сражаться с самим собой. Я не просто чувствую себя опозорившимся после своей неудачи, я считаю, что подвел свою команду, своих родных. Этого не повторится», — написал он.

Гейджи подрался впервые с октября 2020-го. Тогда он проиграл Нурмагомедову в схватке за титул чемпиона UFC. Россиянин вынудил его сдаться, применив удушающий прием «треугольник». После поединка Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Он оставил спорт непобежденным.

Гейджи одержал 23 победы при трех поражениях. Среди известных соперников американца: Тони Ферюсон, Дональд Серроне и Эдсон Барбоза.