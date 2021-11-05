Глава UFC жестко отреагировал на вопрос о Нурмагомедове

Глава UFC жестко ответил журналисту, который спросил про Махачева и Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт жестко отреагировал на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции перед турниром UFC 268. Отрывок опубликован в YouTube-канале TheMacLife.

Один из журналистов спросил о шансах на титульный бой в легком весе у присутствовавших на пресс-конференции Джастина Гейджи и Майкла Чэндлера на фоне успешного выступления Ислама Махачева и стремлении последнего подраться за пояс. При этом репортер назвал Махачева протеже Хабиба Нурмагомедова и упомянул «привилегии Уайта», намекнув на особое отношение главы UFC к отдельным бойцам.

«Это был вопрос? Я ни черта не понял. Расслышал только про какой-то "привилегии Уайта". Чушь какая-то», — ответил Уайт.

Гейджи и Чэндлер проведут поединок на UFC 268. Действующий чемпион организации в легком весе — бразилец Чарльз Оливейра.

Махачев одержал девятую победу подряд в UFC на турнире в Абу-Даби 30 октября. Сразу после победы он потребовал титульного поединка.