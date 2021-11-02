Глава UFC раскрыл планы на Чимаева

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мыслями о будущем шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Об этом сообщает TMZ.

Уайт подчеркнул, что Чимаев стал особенным бойцом для UFC. «Такого раньше не видел никто. Этот парень одержал больше побед в октагоне, чем пропустил в нем ударов», — отметил глава организации. Он также признался, что намерен организовать поединок между Чимаевым и американцем Нэйтом Диасом.

«Да, мы позвоним Нэйту. Если он согласится — мы сделаем этот бой. 100 процентов», — раскрыл планы Уайт.

Чимаев одержал четвертую победу подряд в рамках промоушена на турнире UFC 267 в Абу-Даби, который прошел 30 октября. Шведский боец победил оппонента из Китая Ли Цзинляна удушающим приемом в первом раунде. После поединка Чимаев говорил о готовности подраться с Диасом и другими звездами промоушена.

На счету 27-летнего Чимаева десять побед и ни одного поражения в ММА. До перехода в UFC он дрался в организации Brave FC.