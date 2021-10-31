В сети появилось видео лучших моментов UFC 267

В YouTube опубликовано видео лучших моментов турнира UFC 267 в Абу-Даби

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел 30 октября в Абу-Даби. Ролик опубликован в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке ивента бразилец Гловер Тейшера одержал победу над Яном Блаховичем. 42-летний ветеран стал вторым самым возрастным чемпионом в истории UFC.

В соглавном бою сошлись Петр Ян и Кори Сэндхаген. Схватка продлилась все пять раундов. Судьи отдали победу Яну, который завоевал пояс временного чемпиона в легчайшем весе. Также очередную победу в рамках UFC одержал Ислам Махачев. Он вынудил сдаться Дэна Хукера. В первом раунде закончил свой поединок уроженец Чечни Хамзат Чимаев. Ему противостоял представитель Китая Ли Цзинлян.

Еще один представитель России Александр Волков добился победы над поляком Марчином Тыбурой.