Новый Хабиб одержал четвертую подряд победу в UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, одержал победу над китайцем Ли Цзинляном на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Трансляция велась на сайте РЕН ТВ.
Поединок завершился досрочно в первом раунде. С первых секунд Чимаев перевел соперника в партер, в начале четвертой минуты применил удушающий прием, после которого рефери остановил бой.
Для Нового Хабиба это четвертая подряд победа в UFC. Он ни разу не проигрывал в MMA. На его счету теперь десять побед в десяти боях, причем все они закончились досрочно.
Перед поединком Чимаев повздорил с журналистом на пресс-конференции. Репортер в начале вопроса заявил, что спортсмен любит поговорить. Тот прервал его на полуслове, переадресовав обвинение.
В главном поединке вечера встретятся бразилец Гловер Тейшера и чемпион промоушена в полутяжелом весе Ян Блахович.