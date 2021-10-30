Новый Хабиб одержал четвертую подряд победу в UFC

Хамзат Чимаев одержал досрочную победу над китайцем Ли Цзинляном на турнире UFC 267

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, одержал победу над китайцем Ли Цзинляном на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Трансляция велась на сайте РЕН ТВ.

Поединок завершился досрочно в первом раунде. С первых секунд Чимаев перевел соперника в партер, в начале четвертой минуты применил удушающий прием, после которого рефери остановил бой.

Для Нового Хабиба это четвертая подряд победа в UFC. Он ни разу не проигрывал в MMA. На его счету теперь десять побед в десяти боях, причем все они закончились досрочно.

Перед поединком Чимаев повздорил с журналистом на пресс-конференции. Репортер в начале вопроса заявил, что спортсмен любит поговорить. Тот прервал его на полуслове, переадресовав обвинение.

В главном поединке вечера встретятся бразилец Гловер Тейшера и чемпион промоушена в полутяжелом весе Ян Блахович.