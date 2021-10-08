Новый Хабиб проведет поединок по вольной борьбе против бойца UFC

Чимаев встретится с бойцом UFC Хермансоном, поединок пройдет по правилам вольной борьбы

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, проведет поединок с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) соотечественником Джеком Хермансоном. Об этом Чимаев сообщил в своем Instagram.

Встреча по правилам вольной борьбы пройдет 19 ноября в Гетеборге (Швеция). Соперники проведут схватку в рамках промоушена Buldog Fight Night.

30 октября Чимаеву предстоит провести бой против китайца Ли Цзинляна на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В главном поединке вечера сойдутся бразилец Гловер Тейшера и чемпион организации в полутяжелом весе Ян Блахович.

Чимаев ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На его счету девять побед в девяти боях. Три последние схватки швед провел в UFC.