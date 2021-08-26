UFC подтвердил возвращение в октагон Нового Хабиба

Хамзат Чимаев подерется с Ли Цзянляном на турнире UFC 267

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о добавлении новых поединков к карду номерного турнира, который намечен на 30 октября. Об этом сообщается в Instagram организации.

В главной схватке турнира UFC 267 сойдутся бразилец Гловер Тейшера и чемпион организации в полутяжелом весе Ян Блахович. Также в рамках ивента шанс вернуть титул чемпиона UFC получит россиянин Петр Ян, который подерется с Алджемейном Стерлингом.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев вернется к выступлениям в поединке с Ли Цзянляном из Китая. UFC официально подтвердил схватку с участием Нового Хабиба.

Чимаев не дрался с сентября 2020-го. В своем последнем поединке он нокаутировал Джеральд Миршерта. Этот бой стал третьим подряд для уроженца Чечни в рамках организации за 66 дней.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он дебютировал в UFC 15 июля 2020-го.